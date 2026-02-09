McKennie Juve il centrocampista texano si prende un altro primato con Spalletti in panchina Il dato

Juventus torna a vincere, e questa volta tocca a Weston McKennie. Il centrocampista statunitense si mette in mostra con un altro record, anche grazie alla presenza di Spalletti in panchina. La sua crescita è evidente, e i tifosi sperano che questa sia solo l’inizio di una stagione ricca di soddisfazioni.

McKennie Juve, il calciatore statunitense si prende un altro primato con mister Luciano Spalletti in panchina. Vediamo insieme il dato. La Juve sta raccogliendo i frutti del lavoro impostato negli ultimi mesi, con risposte eccellenti dai singoli. Tra questi spicca Weston McKennie, che sotto la guida di Luciano Spalletti si è trasformato in un finalizzatore implacabile, diventando un punto fermo della manovra offensiva. Come riporta Opta, dall'arrivo dell'allenatore in panchina il 30 ottobre 2025, il rendimento sotto porta del numero 8 è stato superiore a chiunque altro nel suo ruolo.

