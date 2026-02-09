Mbappé nel tunnel del Mestalla si è lasciato andare ad un arbitri pagliacci

Da ilnapolista.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri il Real Madrid ha battuto il Valencia in trasferta, conquistando la settima vittoria di fila. Durante il match, Mbappé ha segnato ancora, confermando il suo stato di forma eccezionale. Ma l’episodio più chiacchierato è arrivato nel tunnel del Mestalla, dove l’attaccante francese si è lasciato andare a un commento pesante sugli arbitri, definendoli “pagliacci”. Un momento che ha acceso le polemiche e acceso i riflettori sul comportamento dei giocatori dopo l’incontro.

Il Real Madrid ha dominato e vinto in casa del Valencia ieri. Si è trattato della settima vittoria di fila e a segno è andato ancora e di nuovo Kylian Mbappé, uomo dei record assoluto di questa stagione come della scorsa. Il capocannoniere d’Europa si è reso anche protagonista, come racconta As, di un particolare aneddoto riscontrato dalle telecamere di Dazn Spagna, riguardante un’azione in cui il francese era in fuorigioco. Mbappé nel tunnel del Mestalla si è lasciato andare ad un «pagliacci gli arbitri». Di seguito quanto si legge sul quotidiano spagnolo: “ . Poco prima dell’intervallo, Mbappé è stato segnalato in fuorigioco dopo aver ricevuto un pallone in seguito a un rinvio della difesa del Valencia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

mbapp233 nel tunnel del mestalla si 232 lasciato andare ad un arbitri pagliacci

© Ilnapolista.it - Mbappé nel tunnel del Mestalla si è lasciato andare ad un «arbitri pagliacci»

Approfondimenti su Mbappé Valencia

Real Madrid, calciatori sconvolti dai fischi del Bernabeu: Vinicius piange nel tunnel e Mbappè lo consola – VIDEO

Durante la partita tra Real Madrid e Levante al Santiago Bernabéu, si sono registrati momenti di tensione tra i calciatori e il pubblico.

Nel Napoli si accende il nuovo acquisto Nereselang, ora è Hojlund ad andare a intermittenza

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Mbappé Valencia

Argomenti discussi: Muriqi: ll Maiorca si salverà. Pichichi? Arrivare 2° dietro Mbappé sarebbe come vincere; Il Real vince nel recupero e scaccia la paura ma quanti fischi al Bernabeu!.

mbappé nel tunnel delTesta di cazzo - Rivelata l'invettiva volgare di Kylian Mbappé contro l'arbitro, mentre la superstar del Real Madrid, frustrata, definisce gli arbitri buffoni durante la ...Kylian Mbappe era furioso con gli arbitri durante la vittoria del Real Madrid sul Valencia, con il calciatore della nazionale francese ripreso dalle telecamere mentre chiamava il quarto ufficiale tes ... goal.com

mbappé nel tunnel delMbappé furioso contro gli arbitri, il labiale fa discutere: Che pagliacci...Kylian Mbappé è stato grande protagonista del successo del Real Madrid contro il Valencia. Ma a far discutere è stato anche un episodio avvenuto poco prima dell’intervallo, ripreso dalle telecamere di ... msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.