Ieri il Real Madrid ha battuto il Valencia in trasferta, conquistando la settima vittoria di fila. Durante il match, Mbappé ha segnato ancora, confermando il suo stato di forma eccezionale. Ma l’episodio più chiacchierato è arrivato nel tunnel del Mestalla, dove l’attaccante francese si è lasciato andare a un commento pesante sugli arbitri, definendoli “pagliacci”. Un momento che ha acceso le polemiche e acceso i riflettori sul comportamento dei giocatori dopo l’incontro.

Il Real Madrid ha dominato e vinto in casa del Valencia ieri. Si è trattato della settima vittoria di fila e a segno è andato ancora e di nuovo Kylian Mbappé, uomo dei record assoluto di questa stagione come della scorsa. Il capocannoniere d’Europa si è reso anche protagonista, come racconta As, di un particolare aneddoto riscontrato dalle telecamere di Dazn Spagna, riguardante un’azione in cui il francese era in fuorigioco. Mbappé nel tunnel del Mestalla si è lasciato andare ad un «pagliacci gli arbitri». Di seguito quanto si legge sul quotidiano spagnolo: “ . Poco prima dell’intervallo, Mbappé è stato segnalato in fuorigioco dopo aver ricevuto un pallone in seguito a un rinvio della difesa del Valencia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mbappé nel tunnel del Mestalla si è lasciato andare ad un «arbitri pagliacci»

Durante la partita tra Real Madrid e Levante al Santiago Bernabéu, si sono registrati momenti di tensione tra i calciatori e il pubblico.

Testa di cazzo - Rivelata l'invettiva volgare di Kylian Mbappé contro l'arbitro, mentre la superstar del Real Madrid, frustrata, definisce gli arbitri buffoni durante la ...Kylian Mbappe era furioso con gli arbitri durante la vittoria del Real Madrid sul Valencia, con il calciatore della nazionale francese ripreso dalle telecamere mentre chiamava il quarto ufficiale tes ... goal.com

Mbappé furioso contro gli arbitri, il labiale fa discutere: Che pagliacci...Kylian Mbappé è stato grande protagonista del successo del Real Madrid contro il Valencia. Ma a far discutere è stato anche un episodio avvenuto poco prima dell’intervallo, ripreso dalle telecamere di ... msn.com

È successo nell'intervallo a Valencia, come riportato da Dazn. Gli era stato fischiato un fuorigioco, l'arbitro gli aveva promesso spiegazioni nel tunnel e poi non gliele aveva concesse. Il francese: "Mi chiedi di parlare, poi neanche mi guardi" facebook

Arbeloa prende le difese di Vinícius fischiato dal Bernabéu prima della sfida con il Levante. Durante il match anche Mbappé ha invitato i tifosi del Real Madrid a smettere di fischiare il brasiliano, che si è lasciato andare a un applauso verso la fine della partita x.com