Maxi truffa informatica per 35mila euro | hackerata un’azienda slovena

Questa mattina un’azienda nei pressi di Portorose si è scoperta vittima di un attacco informatico. Un hacker è riuscito a entrare nel sistema, modificare le fatture e a far versare oltre 35mila euro da un cliente. Le indagini sono in corso per capire come sia stato possibile e per individuare i responsabili.

Entra nel sistema informatico di un’azienda nei dintorni di Portorose, modifica i dati su alcune fatture e si fa versare dal cliente oltre 35mila euro. La denuncia della presunta maxi truffa informatica è stata sporta dal responsabile dell’azienda al commissariato locale alle 14.20 di sabato 7.🔗 Leggi su Triesteprima.it Approfondimenti su Maxi Truffa Informática Perugia, recuperati 7.000 euro sottratti con truffa informatica La Polizia Postale di Perugia ha individuato e recuperato 7. Truffa da 35mila euro, poi fuga in treno: fermata a Santa Maria Novella Una donna è stata fermata dalla Polizia Ferroviaria di Firenze a Santa Maria Novella, dopo aver tentato di sottrarre circa 35. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Maxi Truffa Informática Argomenti discussi: Maxi truffa informatica per 35mila euro: hackerata un’azienda slovena; Deepfake: come funzionano e come proteggersi dalle truffe; Maxi truffa all’azienda olearia, 3 arresti e sequestro da 426.000 euro; Truffe gli anziani, piaga senza fine. Oltre 100 raggiri in due Comuni. Maxi truffa informatica per 35mila euro: hackerata un’azienda slovenaÈ successo sabato 7 febbraio. Un ignoto è entrato nel sistema intercettando dati su una transazione. Ha poi modificato il conto bancario su due fatture, verso il quale il cliente ha trasferito il dena ... triesteprima.it Maxi-truffa informatica. Giro da oltre 60 milioniOperazioni fittizie: la Guardia di Finanza di Roma ha arrestato Orlando Taddeo, imprenditore attivo da circa trent’anni nei settori della tecnologia e delle telecomunicazioni. L’uomo, ora ai ... ilfattoquotidiano.it I carabinieri di San Ginesio, nel Maceratese, hanno sventato una truffa informatica basata sulla tecnica del caller ID spoofing, riuscendo a recuperare e restituire oltre 29mila euro a un uomo di 74 anni. L’anziano era stato indotto a effettuare un bonifico istant facebook I #carabinieri di San Ginesio, nel Maceratese, hanno sventato una #truffa informatica basata sulla tecnica del #caller ID spoofing, riuscendo a recuperare e restituire oltre 29mila euro a un uomo di 74 anni. L’anziano era stato indotto a effettuare un bonifico i x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.