Mauro | L'attacco Juve sembra una barzelletta Mancato rigore? Questi episodi sempre contro i bianconeri

Mauro commenta con sdegno l’episodio durante la partita: “L’attacco Juve sembra una barzelletta”. Il tifoso si lamenta del mancato rigore e sottolinea come questi episodi sembrano sempre favorire gli avversari dei bianconeri. La polemica si accende sui social e tra gli appassionati, mentre la partita si avvicina alla conclusione con l’amaro in bocca per la Vecchia Signora.

. Il commento tagliente. Durante l’ultima puntata di  Pressing  su Canale 5,  Massimo Mauro  ha analizzato con toni piuttosto critici la Juventus di Luciano Spalletti dopo il rocambolesco pareggio interno contro la Lazio. L’ex calciatore bianconero ha messo in guardia l’ambiente dal rischio di dare troppa importanza all’estetica a discapito dei risultati concreti. Secondo Mauro, la filosofia di gioco di Spalletti potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio:  « Secondo me rischia di diventare velleitaria perché, se si gioca bene e non si vince, non credo che ci sia un tifoso contento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

