Matteo Rizzo, il pattinatore azzurro, ha conquistato il bronzo nel Team Event a Milano Cortina 2026. Dopo aver dato all’Italia punti decisivi, il campione ha detto che pattinare è la sua felicità e che la cosa più bella è vivere e trasmettere le emozioni della gara.

Questa è l'intervista che abbiamo realizzato alla vigilia dei Giochi. Arriva all'intervista direttamente dall'allenamento Matteo Rizzo e quasi si potrebbe dire che arriva direttamente dagli Europei perché sono passati pochi giorni dall'argento continentale che è splendido viatico verso i giochi olimpici di Milano Cortina 2026 in partenza fra due settimane. Non c'è pausa, c'è adrenalina che scorre in una stagione cominciato non benissimo, ma cresciuta costantemente, che ha già una medaglia punta verso l'appuntamento clou. La prima cosa che viene da chiedere al pattinatore artistico italiano è proprio dove si trova adesso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Matteo Rizzo: «Pattinare? Per me è la felicità. La cosa più bella è riuscire a vivere e trasmettere l'emozione della gara»

Pattinaggio di figura, bronzo per l'Italia nel team event con il romano RizzoPrendere una medaglia in un'Olimpiade vuol dire tanto, farlo in casa è qualcosa di indescrivibile, ha detto il 27enne ... rainews.it

Ovazione per Matteo Rizzo: straordinario sul ghiaccio, l’Italia è di bronzo nel Team EventPattinaggio di figura, gara a squadre: al Milano Ice Skating Arena arriva il quinto bronzo azzurro di una domenica memorabile. Decisiva la prova di Matteo Rizzo ... varesenews.it

L'Italia ha conquistato la terza medaglia olimpica della sua storia nel pattinaggio di figura. La squadra composta da Daniel Grassl, Matteo Rizzo, Lara Naki Gutmann, Sara Conti, Niccolò Macii, Charléne Guignard e Marco Fabbri si è fregiata del bronzo nel Tea facebook

Fantastico @MatteoRizzoo, fantastico Marco Fabbri e la Milano olimpica x.com