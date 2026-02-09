Marta Bassino si trova lontana dalle piste di Milano Cortina 206, anche se vorrebbe essere in gara. La campionessa di sci alpino si dice “tosto stare ferma”, ma ha accettato la situazione e aspetta di poter tornare a sciare. La sua presenza manca, ma sa che deve rispettare le scelte fatte.

Come un leone in gabbia, ma con comunque la voglia di esserci. Tra le grandi assenti nella spedizione di sci alpino attualmente impegnata alle Olimpiadi di Milano Cortina 206 c’è proprio lei, Marta Bassino. L’azzurra non ha infatti potuto prendere parte alla rassegna a cinque cerchi a causa dell’infortunio patito il 22 ottobre 2025 durante un allenamento in Val Senales. Intercettata dai microfoni dell’Agenzia di stampa ANSA, la ventinovenne ha fornito degli importanti aggiornamenti circa le sue condizioni, non nascondendo anche un pizzico di rammarico per non poter essere della partita per i Giochi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marta Bassino: “Tosto stare ferma per le Olimpiadi, ma ho accettato la situazione”

Approfondimenti su Milano Cortina 206

Marta Bassino spera di recuperare in tempi brevi e partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Sabato scorso a Limone Piemonte si è svolto l’evento “Sulla neve con Marta.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Milano Cortina 206

Marta Bassino: Tosta essere qui, vedere le mie compagne gareggiare e stare fermaÈ stato tosto essere qui a Cortina vedere le mie compagne gareggiare e io ferma qui ai box l’ho patita abbastanza, però ho cercato da quando mi sono fatta male di accettare la cosa e andare avanti. sport.virgilio.it

Milano Cortina, Bassino: Tosta vedere le mie compagne gareggiare e stare ferma'E' stato tosto essere qui a Cortina vedere le mie compagne gareggiare e io ferma qui ai box l'ho patita abbastanza, pero' ho cercato da quando ... sport.tiscali.it

Metti Marta Bassino in visita a #CasaItaliaMICO2026 a Cortina e un’icona dell’atletica come Antonella Palmisano a fare gli onori di casa, ecco un vero momento #ItaliaTeam The Home Team! MilanoCortina2026 #MilanoCortina2026 facebook