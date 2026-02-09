Sabato 7 febbraio, una folla si è riunita nella chiesa di San Salvatore in Lauro per salutare Maria Rita Parsi, morta a 77 anni. La cerimonia si è svolta sotto un cielo romano piangente, con amici, colleghi e familiari che hanno ricordato una donna che ha cambiato il modo di guardare alla Psicologia e alla Sociologia. Parsi ha dedicato la sua vita ad ascoltare gli altri, lasciando un segno forte nel suo campo e nel cuore di chi l’ha conosciuta. La sua scomparsa rappresenta una perdita grande, ma

Maria Rita Parsi ha attraversato per decenni il panorama culturale italiano come una coscienza vigile, capace di tenere insieme pensiero critico e responsabilità umana. Mancata lo scorso 2 febbraio 2026, lascia un’eredità intellettuale e morale che continua a interrogare il presente. Fondatrice e Presidente della Fondazione Movimento Bambino Onlus, ha dedicato la propria carriera allo studio dei processi psicologici, educativi e sociali che plasmano l’essere umano fin dall’infanzia e ha costantemente invitato chiunque la ascoltasse a comprendere e a formarsi. Quando una figura come quella della Professoressa attraversa il cammino di così tante persone, il tempo smette di correre per permettere di ammirare ciò che resta: un seme che continua a respirare nei gesti, nei pensieri e nelle parole di chi ha avuto il privilegio di incontrarla. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Maria Rita Parsi, l’ultimo viaggio verso Itaca

