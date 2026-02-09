Maria Paiato è Riccardo III | la tragedia di Shakespeare in scena al Biondo

Al Teatro Biondo, Maria Paiato interpreta Riccardo III in una nuova versione della tragedia di Shakespeare. Angela Dematté ha adattato il testo e Andrea Chiodi firma la regia. Lo spettacolo sta attirando un buon pubblico e si lavora per portare in scena una lettura moderna e coinvolgente del classico.

Maria Paiato è Riccardo III nell'adattamento che Angela Dematté ha realizzato della celebre tragedia storica di William Shakespeare per la regia di Andrea Chiodi. Prodotto dal Centro Teatrale Bresciano insieme al Teatro Nazionale di Genova, al Teatro Biondo di Palermo e al Teatro di Roma, lo.

