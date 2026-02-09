Maria Ludovica, moglie del fisico Antonino Zichichi, è una figura poco nota al grande pubblico. La sua vita si intreccia con quella del marito, uno dei nomi più noti della scienza italiana, ma raramente è stata al centro dell’attenzione. La notizia della scomparsa di Zichichi, avvenuta il 9 febbraio 2026 all’età di 96 anni, ha portato di nuovo alla ribalta anche il ruolo di sua moglie, che ha condiviso con lui decenni di vita e di lavoro.

La notizia della morte di Antonino Zichichi, scomparso il 9 febbraio 2026 all’età di 96 anni, ha riportato al centro dell’attenzione una delle figure più note e discusse della divulgazione scientifica italiana. Fisico delle particelle, professore emerito, volto televisivo capace di accendere dibattiti e (non poche) polemiche, Zichichi ha attraversato decenni di storia scientifica e culturale lasciando un segno profondo. Accanto a lui, però, per tutta la vita c’è stata una presenza molto meno visibile ma decisiva: Maria Ludovica, la moglie che lo ha accompagnato per oltre sessant’anni, condividendone scelte, rinunce e quotidianità. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Maria Ludovica, chi era la moglie del fisico Antonino Zichichi

Approfondimenti su Antonino Zichichi

È morto oggi Antonino Zichichi, il fisico di fama internazionale che si era formato a Palermo.

È morto Antonino Zichichi, uno dei fisici più noti in Italia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Antonino Zichichi

Argomenti discussi: Addio ad Antonino Zichichi, lo scienziato che riconosceva Dio nell’armonia dell’universo; Chi è Ludovica Nasti, Lucia de La Preside: età, studi, vita privata, carriera, Instagram; Flora, l’incanto della natura. E la ceramica è poesia; Ecco chi sono le 12 Marie del Carnevale di Venezia 2026.

Morto Antonino Zichichi, chi era la moglie Maria Ludovica: 66 anni d’amore e la scelta drastica sul lavoroIl noto fisico e divulgatore è scomparso oggi all’età di 96 anni dopo una vita di preziosi contributi alla comunità scientifica: la vita privata e la moglie. libero.it

Maria Ludovica Candelieri, chi era la moglie di Antonino Zichichi? Scienziata, carriera, figli, la scelta, morte, ereditàMaria Ludovica Candelieri, chi era la moglie di Antonino Zichichi? Scienziata, carriera, figli, la scelta, morte, eredità Quando è morto Antonino Zichichi, il 9 febbraio 2026, in tanti hanno ricordato ... alphabetcity.it

Opera di Ludovica Donno - "Maria la matta" Racconto di Ludovica Donno facebook