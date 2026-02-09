Maria Gasslitter | Un’emozione la finale olimpica veramente speciale qualificarsi Continuerò a dare il mio meglio

Maria Gasslitter vola in finale alle Olimpiadi di Pechino. La giovane slopestyle italiana, appena 19 anni, ha superato le qualifiche e si prepara a vivere l’ultimo atto della gara. “È un’emozione speciale, qualificarsi per la finale olimpica”, ha detto. La sua presenza in finale dimostra che anche l’Italia può competere a livelli elevati nello snowboard. Ora, attende con trepidazione l’ultimo giro, pronta a dare il massimo.

C’è anche un pezzo d’Italia nella finale del freeski slopestyle femminile. Lo porta nell’ultimo atto Maria Gasslitter, 19 anni, una partecipazione olimpica nella quale raggiunge la finale. E pazienza se finisce decima: non è una questione di presente, ma di futuro. E di un sorriso con il quale l’ultimo atto è stato affrontato, mettendo anche in mostra elementi provati molto recentemente per la prima volta. Queste le dichiarazioni della giovane italiana ai microfoni di Rai2: “ Ho sbagliato un po’ il take, già in aria ho capito che ero un po’ piatta e dovevo cercare di metterlo giù, ma è andata così, non posso farci niente, so quello che ho sbagliato e quello che posso migliorare “. 🔗 Leggi su Oasport.it

