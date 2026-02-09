Marco Guadagno l’intervista al doppiatore amato da tutti | Da Conan ai Puffi la voce del futuro antico

Marco Guadagno, il doppiatore che ha prestato la voce a personaggi come Conan e i Puffi, si racconta in una lunga intervista. Conosciuto da molti per la sua voce, in realtà è molto di più. Guadagno parla delle sue esperienze, delle sfide e di come si prepara per dare vita ai personaggi che tutti amano. La sua voce ha accompagnato intere generazioni e ora rivela il suo lato più umano e autentico.

C’è chi lo ricorda come Anthony, il primo amore di Candy Candy, o Puffo Quattrocchi. Chi sente la sua voce e pensa subito a Conan il ragazzo del futuro, quella serie animata che negli anni ’70 sembrava pura fantascienza e che oggi sembra leggere il presente, tanto che ritorna al cinema in edizione speciale il 9 febbraio (grazie a Dynit e Adler Entertainment). E poi ci sono quelli che lo ascoltano senza sapere di farlo, perché la sua voce ha attraversato decine di film, telefilm, cartoni animati, diventando parte del nostro immaginario – e della nostra memoria. Marco Guadagno è uno di quei professionisti che non amano mettersi in mostra, ma che hanno lasciato un segno in chiunque sia cresciuto con la tv accesa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

