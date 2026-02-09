Marco Guadagno l’intervista al doppiatore amato da tutti | Da Conan ai Puffi la voce del futuro antico

Marco Guadagno, il doppiatore che ha prestato la voce a personaggi come Conan e i Puffi, si racconta in una lunga intervista. Conosciuto da molti per la sua voce, in realtà è molto di più. Guadagno parla delle sue esperienze, delle sfide e di come si prepara per dare vita ai personaggi che tutti amano. La sua voce ha accompagnato intere generazioni e ora rivela il suo lato più umano e autentico.

C’è chi lo ricorda come Anthony, il primo amore di Candy Candy, o Puffo Quattrocchi. Chi sente la sua voce e pensa subito a Conan il ragazzo del futuro, quella serie animata che negli anni ’70 sembrava pura fantascienza e che oggi sembra leggere il presente, tanto che ritorna al cinema in edizione speciale il 9 febbraio (grazie a Dynit e Adler Entertainment). E poi ci sono quelli che lo ascoltano senza sapere di farlo, perché la sua voce ha attraversato decine di film, telefilm, cartoni animati, diventando parte del nostro immaginario – e della nostra memoria. Marco Guadagno è uno di quei professionisti che non amano mettersi in mostra, ma che hanno lasciato un segno in chiunque sia cresciuto con la tv accesa. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Marco Guadagno, l’intervista al doppiatore amato da tutti: “Da Conan ai Puffi, la voce del futuro antico” Approfondimenti su Marco Guadagno Al cinema in settimana: da “Conan il ragazzo del futuro” a “Lavoreremo da grandi” Questa settimana al cinema porta il ritorno di “Conan il ragazzo del futuro”. Conan, ragazzo del futuro: per festeggiare i 45 anni, il capolavoro di Miyazaki arriva al cinema Dal 9 all’11 febbraio, i cinema italiani ospitano Conan, ragazzo del futuro, in occasione del 45º anniversario della serie diretta da Hayao Miyazaki. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Marco Guadagno Argomenti discussi: Lecco, Politecnico: l’intervista al nuovo prorettore Marco Tarabini. Marco Guadagno, l’intervista al doppiatore amato da tutti: Da Conan ai Puffi, la voce del futuro anticoHa prestato la voce a eroi d’infanzia e antieroi di culto ma Marco Guadagno è molto più di una voce nota: l'intervista ... virgilio.it GOAT sogna in grande. E oggi… ci ha fatto sognare tutti. Un film, un’esperienza, un’emozione da portare a casa! Grazie infinite @3cyclelab al direttore Marco Guadagno e all’assistente Deborah Cotza per questa bellissima opportunità . #GOAT #Sony facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.