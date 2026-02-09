Mantova sconfitta 3-2 Emilia Mian domina con 24 punti

Una partita intensa tra Conad Reggio Emilia e Gabbiano FarmaMed Mantova si è conclusa con un 3-2 a favore di Emilia. La sfida è stata combattuta fino all’ultimo punto, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo. Mian ha preso il comando della partita con 24 punti, trascinando i suoi e regalando uno spettacolo di grande livello. Mantova ha provato a restare in partita, ma alla fine ha dovuto arrendersi davanti alla grinta di Emilia.

Una sfida incandescente tra due formazioni di alto livello ha caratterizzato l'incontro tra Conad Reggio Emilia e Gabbiano FarmaMed Mantova, conclusosi con una vittoria combattuta in cinque set per i reggiani. La partita si è rivelata estremamente dinamica, ricca di continui scambi di vantaggio e di svolte improvvise, evidenziando la grande intensità e la fired combattività delle due squadre. Nel primo set, Mantova ha mostrato maggiore determinazione, riuscendo a conquistare il vantaggio fin dai primi scambi e mantenendolo fino al finale, chiuso con un punteggio di 25-21. La Resistenza di Reggio Emilia si è manifestata nel secondo parziale, in cui i granata hanno mostrato un deciso miglioramento al servizio e una fase offensiva più fluida, ottenendo una vittoria di 25-17 e pareggiando temporaneamente i conti.

