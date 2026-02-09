Mangiano alla mensa dei politici finiscono tra malori e pronto soccorso Il sospetto

Dopo il pranzo alla mensa dei politici, alcune persone si sono sentite male e sono state portate al pronto soccorso. Le autorità stanno indagando su una possibile intossicazione alimentare, mentre i coinvolti cercano di capire cosa abbia causato i malori.

Malori dopo il pranzo alla mensa dei politici. Alcune persone sono finite anche al Pronto soccorso in seguito a una presunta intossicazione alimentare. L’episodio si è verificato durante la pausa pranzo, facendo scattare i primi interventi sanitari e le verifiche su quanto servito a tavola. I casi si sono registrati all’Assemblea regionale siciliana, il Parlamento regionale con sede a Palazzo dei Normanni. Proprio qui, tra uffici e commissioni, si è consumato il pasto finito al centro dell’episodio, con il personale che si era recato regolarmente alla buvette per la pausa di metà giornata. Leggi anche: “Un caso di tubercolosi”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Approfondimenti su MensaePolitici Malori dopo il pranzo alla buvette dell’Assemblea regionale siciliana: alcune persone in pronto soccorso Dopo il pranzo alla buvette dell’Assemblea regionale siciliana, alcune persone sono finite in pronto soccorso. Pisa, acido negli scarpini dei calciatori: sei finiscono al pronto soccorso Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su MensaePolitici Argomenti discussi: La maxi mensa di Milano-Cortina 2026 si prepara a servire 3 milioni di pasti, nel segno della sostenibilità e dell'inclusione; Scarafaggi nella zuppa della mensa dell'asilo: allarme tra le famiglie. Gli insetti scambiati per spezie 'abbondanti'; Come (e cosa) si mangia al Villaggio Olimpico di Milano?; Castelvetro, gli alunni alla mensa self-service: Stimola l'autonomia. Alcuni dipendenti della Regione mangiano alla bouvette dell'Ars e finiscono al pronto soccorsoPresunti sintomi da sindrome sgombroide: nel menu tra i primi piatti c'erano mezze penne con tonno e finocchietto ... msn.com Alla mensa dei poveri 5mila euroProsegue l’opera di solidarietà alimentare del Comune di Forlì verso le realtà del territorio che soccorrono i più fragili. Nel corso dell’ultima Giunta – spiega l’assessore al welfare Rosaria ... ilrestodelcarlino.it L'Italia ha già vinto la prima medaglia d'oro... a tavola! Al Villaggio Olimpico di Milano Cortina 2026 la competizione è iniziata, ma si gioca in mensa. Mentre aspettiamo le gare, su TikTok gli atleti stranieri sono letteralmente impazziti per la cucina italian facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.