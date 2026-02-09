Le immatricolazioni di auto nelle nuove Province della Sardegna sono ferme, perché ancora non ci sono le sigle sulle targhe. Le autorità non hanno ancora completato il processo di aggiornamento, e così chi vuole registrare un’auto si trova in difficoltà. La situazione rimane bloccata finché non si risolverà il problema.

Le nuove Province ci sono, mancano le sigle per le targhe degli automezzi e si bloccano le immatricolazioni. È l’ultima scena del lungo film relativo all’istituzione delle nuove Province della Sardegna, prima istituite, poi cancellate, modificate e commissariate prima di essere istituite nuovamente. L’ultimo atto lo scorso giugno con la nuova norma che ha disegnato il panorama sovracomunale regionale con sono 6 province - Sulcis Iglesiente, Medio Campidano, Ogliastra, Gallura, Oristano e Nuoro - a cui si aggiungono le città metropolitane di Cagliari e Sassari. A giugno gli organismi sono diventati operativi e a settembre ci sono state le elezioni (di secondo livello) che hanno portato alla formazione dei Consigli con i presidenti (eletti tra i sindaci del territorio). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Mancano le sigle per le targhe, immatricolazioni auto bloccate nelle nuove Province della Sardegna

Approfondimenti su Province Sardegna

Nel 2025, le immatricolazioni di auto nuove nell’UE sono aumentate dell’1,8%, raggiungendo circa 10 milioni di unità.

A novembre 2025, le immatricolazioni di nuove auto nell’Unione Europea sono cresciute dell’1,4% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, secondo i dati di Acea.

Ultime notizie su Province Sardegna

