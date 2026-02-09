Maltempo Schlein | governo dica cosa intende fare per persone colpite

Il maltempo ha colpito duramente il Sud, lasciando oltre 1500 persone senza casa a Niscemi. La leader di Sinistra, Elly Schlein, chiede al governo di spiegare come intende aiutare chi ha perso tutto e come si pensa di affrontare i danni causati dal ciclone Harry. Nell’attesa di risposte chiare, le famiglie aspettano ancora segnali concreti.

Roma, 9 feb. (askanews) – “Mi chiedo se oggi Giorgia Meloni e Matteo Salvini, dopo aver passato il fine settimana a occuparsi della scaletta del Festival di Sanremo, trovino almeno cinque minuti per spiegare come intendono sostenere le oltre 1500 persone sfollate di Niscemi, che hanno perso tutto, e come vogliono far fronte ai due miliardi e mezzo di euro di danni provocati dal ciclone Harry al Sud”. Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein. Per la leader Pd “servono prospettive chiare per chi ha perso casa e lavoro. Servono più risorse per gli interventi immediati. E serve urgentemente un piano di messa in sicurezza del territorio, l’allarme lanciato oggi dal Corriere del Mezzogiorno in cui si segnalano almeno 7 milioni di abitanti e 1.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Niscemi Sfollati

Stefania Ascari del Movimento 5 Stelle ha chiesto al Ministro Valditara chiarimenti sulla cosiddetta

L'articolo analizza le potenziali strategie del Milan nel calciomercato di gennaio, evidenziando i possibili acquisti e cessioni.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Niscemi Sfollati

Argomenti discussi: **Maltempo: Schlein, ‘chiesto voto ma destra detto no, per loro è sicurezza di serie B’**; **Sicurezza: Schlein, ‘è più grande fallimento governo Meloni’**; **Maltempo | Schlein ' chiesto voto ma destra detto no per loro è sicurezza di serie B' **.

Maltempo, Schlein: governo dica cosa intende fare per persone colpiteRoma, 9 feb. (askanews) – Mi chiedo se oggi Giorgia Meloni e Matteo Salvini, dopo aver passato il fine settimana a occuparsi della scaletta del Festival di Sanremo, trovino almeno cinque minuti per s ... askanews.it

L’affondo di Schlein: Meloni scappa dai problemi, perderà il referendumConte: Palazzo Chigi non si interessa dei temi concreti. Renzi: Questo governo fa ridere ROMA – Non «la vita reale» degli italiani, ma le toghe da intimidire o il comico di Sanremo da inseguire. N ... repubblica.it

Maltempo in Sicilia, Schlein: "100 milioni insufficienti, usare i fondi per il Ponte sullo Stretto" - La diretta Il presidente della Regione Schifani: "Dal Comune nessuna richiesta di intervento negli ultimi nove anni" facebook

Frana di Niscemi, Schlein: "Dirottiamo i soldi del ponte sullo Stretto per l'emergenza maltempo" x.com