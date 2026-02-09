Maltempo nuova riunione della cabina di regia | priorità alle marinerie danneggiate
Il governo regionale si riunisce di nuovo per coordinare gli interventi dopo il maltempo che ha flagellato le coste siciliane. La priorità resta le marinerie danneggiate dalla furia delle onde e dalle frane, con l’obiettivo di avviare i primi aiuti e mettere in sicurezza le zone più colpite. I tecnici sono già al lavoro per fare il punto della situazione e pianificare le prossime mosse.
Prosegue il lavoro del governo regionale per fronteggiare le conseguenze della frana di Niscemi e del maltempo che ha colpito le coste siciliane. Oggi, come ogni lunedì, è tornata a riunirsi la cabina di regia istituita dal presidente della Regione Renato Schifani alla quale hanno partecipato.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Argomenti discussi: Frana Niscemi: richiesta contributi assistenza da 371 famiglie. Le persone sfollate sono 1606 - Droni completeranno monitoraggio domani; Maltempo, ancora piogge da Nord a Sud. Allerta gialla in 9 regioni; Allerta meteo gialla a Napoli 4 e 5 febbraio: forte maltempo in Campania; Ciclone Harry: oltre 2 miliardi di danni e rischio calo del Pil per Sicilia, Calabria e Sardegna.
