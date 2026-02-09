Questa settimana l’Italia si prepara a dover affrontare un fronte di maltempo che porterà pioggia, neve e vento forte. Tra martedì e mercoledì, una nuova perturbazione attraverserà la penisola, causando rovesci diffusi e nevicate in montagna. Le allerte sono già in vigore e le autorità invitano alla prudenza, soprattutto nelle zone colpite dal vento e dalla neve.

Roma - Nuova perturbazione attraversa la penisola tra martedì e mercoledì con rovesci diffusi, nevicate in montagna e raffiche sostenute su coste e aree interne. La seconda settimana di febbraio si apre con l’ingresso sull’Italia di una nuova perturbazione intensa, generata da un vortice depressionario alimentato da correnti fresche e instabili di origine oceanica dirette verso il Mediterraneo centrale. Le previsioni indicano un peggioramento progressivo tra martedì e mercoledì, con piogge diffuse, nevicate sulle aree montuose e venti forti destinati a interessare gran parte della penisola. Per la giornata di martedì al Nord è atteso un cielo molto nuvoloso con fenomeni deboli e intermittenti, mentre sulla Liguria non si escludono rovesci o temporali localizzati. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Maltempo in arrivo sull’Italia pioggia neve vento e allerta generale imminente

L'Italia si prepara a un nuovo fronte di maltempo.

