malore in casa gioele muore a 32 anni

Un uomo di 32 anni, Gioele D’Arco, è morto improvvisamente a casa sua sul litorale pisano. L’incidente è avvenuto poco dopo le 14 di venerdì scorso. I soccorsi sono arrivati in fretta, ma per lui non c’era più niente da fare. La famiglia e gli amici sono sotto shock. La polizia sta cercando di capire cosa sia successo.

LIVORNO – Tragedia sul litorale pisano, dove poco dopo le 14 di venerdì scorso ha perso la vita il livornese Gioele D’Arco, appena 32 anni, cresciuto a Livorno e originario dell’isola laziale di Ponza, dove tornava ogni estate. Il giovane – nato a Latina – aveva frequentato le scuole serali dell’istituto per geometri Buontalenti e da adolescente, all’incirca 20 anni fa, giocava a calcio nelle squadre labroniche. In molti, infatti, lo ricordano per il suo passato nel mondo del pallone. La tragedia che gli ha spezzato la vita è avvenuta poco dopo l’ora di pranzo di venerdì scorso, in un’abitazione di Calambrone, sul litorale pisano. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

