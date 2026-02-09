Malen sta sorprendendo tutti. Dopo un inizio difficile in Premier, ora in Serie A si sta dimostrando quasi un fenomeno. La sua presenza sta spostando gli equilibri e la Roma si trova a meno tre dal Napoli. Un acquisto che molti non si aspettavano, ma che sta già dando risultati concreti.

Malen. È uno dei pochissimi acquisti dell’inesistente mercato di gennaio. Molto probabilmente il miglior acquisto. Il 27enne olandese ha segnato la sua prima doppietta in Serie A. Dopo il suo esordio con la Roma (in casa del Torino), ha segnato due gol al Cagliari. Il primo di pregevole fattura, il secondo da centravanti d’area in una difesa burrosa. La Roma vince 2-0, aggancia la Juventus al quarto posto, a meno tre dal Napoli. E domenica al Maradona ci sarà Napoli-Roma mentre sabato sera si giocherà Inter-Juventus. Gasperini schiera anche Lorenzo Pellegrini. La partita di fatto non c’è. Il Cagliari non si vede mai all’Olimpico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Malen in Premier era un oscuro attaccante, in Serie A fa quasi il fenomeno. La Roma a meno tre dal Napoli

