Malattie cardiovascolari ogni anno muoiono oltre 124mila donne | al Monzino il primo corso universitario in Italia
Al Monzino di Milano si apre il primo corso universitario dedicato alla medicina di genere nelle malattie cardiovascolari. Un progetto che coinvolge studenti di Medicina e si propone di approfondire le differenze di genere nella diagnosi e nel trattamento di queste patologie, che ogni anno causano oltre 124mila morti tra le donne italiane.
Milano, 9 febbraio 2026 – Studio e ricerca vanno di pari passo: al Centro Cardiologico Monzino Irccs è stato creato, in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano, il primo Corso universitario in Italia sul tema della Medicina di genere nelle malattie cardiovascolari per gli studenti del V e VI anno della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Il corso al Monzino. Il corso si propone di fornire agli studenti una comprensione critica delle differenze di sesso e genere nella fisiopatologia, presentazione clinica, diagnosi, trattamento e prevenzione delle principali malattie cardiovascolari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In aumento le malattie cardiovascolari tra le donne: ogni anno oltre 124 mila vittime. “Il paradosso: la medicina ha gli strumenti per evitarne il 70% ma non si applicano”
Roma, 9 febbraio 2026 – Ogni anno in Italia più di 124.
Obesità: oltre 20mila morti ogni anno per malattie cardiache. I cardiologi: “Ampliare la rimborsabilità dei farmaci”
Argomenti discussi: In Salute. Nasce la prima strategia UE per la salute cardiovascolare; Cardiologie aperte al San Giuseppe Calasanzio di Isili; Salute, il caffè ‘assolto’, ma con il limite di tre tazzine al giorno. Attenzione anche alla qualità e alle malattie cardiovascolari; Anche i medici dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia aderiscono a Cardiologie aperte.
In aumento le malattie cardiovascolari tra le donne: ogni anno oltre 124 mila vittime. Il paradosso: la medicina ha gli strumenti per evitarne il 70% ma non si applicanoSpiega Daniela Trabattoni, responsabile dell'Unità cardiologia e direttrice di Monzino Women Heart Center, il centro clinico e di ricerca dell'Irccs milanese interamente dedicato al cuore delle donne. quotidiano.net
Giornata Mondiale Cuore. Ogni anno 17 milioni di morti per le malattie cardiovascolari. È la prima causa di morte nel mondoE un milione di bambini nascono con un difetto cardiaco congenito. Queste malattie possono colpire tutti, e non solo gli uomini, ma anche donne e bambini. Importante ridurre il rischio: il primo passo ... quotidianosanita.it
L’illuminazione durante il sonno: rischi per malattie cardiovascolari e diabete #Avellino facebook
