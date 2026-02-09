Malattie cardiovascolari ogni anno muoiono oltre 124mila donne | al Monzino il primo corso universitario in Italia

Al Monzino di Milano si apre il primo corso universitario dedicato alla medicina di genere nelle malattie cardiovascolari. Un progetto che coinvolge studenti di Medicina e si propone di approfondire le differenze di genere nella diagnosi e nel trattamento di queste patologie, che ogni anno causano oltre 124mila morti tra le donne italiane.

Milano, 9 febbraio 2026 – Studio e ricerca vanno di pari passo: al Centro Cardiologico Monzino Irccs è stato creato, in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano, il primo Corso universitario in Italia sul tema della Medicina di genere nelle malattie cardiovascolari per gli studenti del V e VI anno della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Il corso al Monzino. Il corso si propone di fornire agli studenti una comprensione critica delle differenze di sesso e genere nella fisiopatologia, presentazione clinica, diagnosi, trattamento e prevenzione delle principali malattie cardiovascolari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Roma, 9 febbraio 2026 – Ogni anno in Italia più di 124.

