Malattia di Crohn gastroenterologo D' Amico | Solo 10% pazienti sa di dieta mirata

A Roma, il gastroenterologo D'Amico lancia un dato che fa riflettere. Solo il 10% dei pazienti con malattia di Crohn conosce la dieta di esclusione. E pochi di loro la seguono davvero. Nonostante le possibilità di migliorare i sintomi con un’alimentazione mirata, molti rimangono all’oscuro di questa opzione. La maggior parte non sa nemmeno che esiste una dieta che potrebbe aiutarli a gestire meglio la malattia.

Roma, 9 feb. (Adnkronos Salute) - "Solo il 10% di pazienti" con malattia di Crohn "conosce la dieta di esclusione e solo una piccola percentuale la segue. Molto spesso non sanno cosa mangiare, fanno le diete più disparate e, a volte, diete di eliminazione non controllate che possono peggiorare lo stato di malnutrizione, quindi inficiare anche quello che è il decorso clinico". Così Ferdinando D'Amico, gastroenterologo dell'Unità di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva dell'Irccs ospedale San Raffaele di Milano, commenta i risultati della survey realizzata nel centro lombardo per valutare il ruolo della dieta nella gestione dei pazienti con malattia di Crohn, lieve moderata e moderata severa.

Solo il 32% dei pazienti con malattia di Crohn riceve il supporto nutrizionale di cui avrebbe bisogno.

La gestione della malattia di Crohn richiede un approccio multidisciplinare che integra trattamenti farmacologici e strategie nutrizionali.

