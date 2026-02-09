Mal’Aria in Campania | tre città su quattro fuorilegge con le regole europee

In Campania, tre città su quattro violano le regole europee contro l’inquinamento. La situazione è grave: molti cittadini sono costretti a respirare aria contaminata, e le autorità sono sotto pressione per intervenire. Le restrizioni sono spesso ignorate e le misure di contrasto sembrano poco efficaci. La questione smog resta prioritaria e chiede risposte concrete.

“Malati di smog” è lo slogan che fotografa meglio la condizione delle città campane sul fronte dell’inquinamento atmosferico. I numeri restano allarmanti, come emerge dal rapporto “Mal’Aria di città 2026” di Legambiente, che analizza i dati del 2025 relativi alle concentrazioni di Pm10, Pm2.5 e No2, rilevate dalle centraline dell’ Arpac. L’obiettivo del dossier è duplice: da un lato valutare i dati dell’ultimo anno solare alla luce della normativa oggi in vigore; dall’altro misurare la distanza dagli obiettivi europei fissati al 2030, che imporranno limiti molto più stringenti e richiederanno scelte rapide e strutturali.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

