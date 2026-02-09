Benevento si sveglia con l’aria pesante. Le centraline registrano livelli di smog oltre la soglia, e i residenti si preoccupano per la salute. Le autorità continuano a monitorare, ma ancora nessuna soluzione concreta. La questione resta al centro del dibattito pubblico, mentre i cittadini chiedono interventi urgenti.

Tempo di lettura: 5 minuti “Malati di smog” è lo slogan perfetto per inquadrare la situazione delle città campane per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico. I dati nelle nostre città sono ancora preoccupanti secondo il nuovo report di Legambiente “Mal’Aria di città 2026”, il report di Legambiente che ha analizzato i dati del 2025 nelle città campane, sia per quanto riguarda i livelli delle polveri sottili (PM10, PM2.5) sia del biossido di azoto (NO2) in cui sono stati sempre disponibili i dati delle centraline dell’ARPAC. L’obiettivo è duplice: da un lato leggere i numeri dell’anno solare appena concluso alla luce della normativa attualmente in vigore; dall’altro misurare quanto siamo lontani dai traguardi europei al 2030, che imporranno standard più stringenti e richiedono quindi scelte rapide e strutturali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Mal’Aria di città 2026?: luci e ombre dell’inquinamento in Campania, criticità a Benevento

La qualità dell’aria in Ciociaria rimane una delle principali preoccupazioni.

La qualità dell’aria nelle città italiane rimane una sfida significativa, nonostante i miglioramenti registrati nel 2025 rispetto agli anni precedenti.

