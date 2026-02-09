Salerno riesce a ridurre l’inquinamento atmosferico rispetto alle altre città campane. La città fa passi avanti e si avvicina a una qualità dell’aria migliore. Anche se la regione resta ancora alle prese con lo smog, Salerno mostra segnali positivi e si muove nella direzione giusta.

Tempo di lettura: 2 minuti In una Campania in cui si è ancora malati di smog, Salerno fa registrare dei netti miglioramenti per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico anche rispetto agli altri capoluoghi della Regione. È quanto emerge dalla lettura dei dati del report di Legambiente “Mal’Aria 2026” che analizza i livelli delle polveri sottili e del biossido di azoto resi disponibili dalle centraline dell’Arpac. Tra le città che sforano la media dei 35 giorni annui oltre il limite giornaliero, il comune capoluogo salernitano che registra il 20, 91 per cento di pm10 ha sforato solo di quattro giorni il limite previsto e ed è in Campania quella con la percentuale più bassa di riduzione dei giorni rispetto all’obiettivo previsto nel 2030 quando il limite del valore medio annuale dovrà essere non superiore a 20 microgrammi per metro cubo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Mal’aria 2026, Salerno fa quasi bene

