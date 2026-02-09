Malamovida operazione Alto impatto in tutta la provincia locali sanzionati

Da lecceprima.it 9 feb 2026

La polizia ha messo in atto un’ampia operazione in tutta la provincia di Lecce, concentrandosi soprattutto nel capoluogo. Durante l’intervento sono stati sanzionati diversi locali che non rispettavano le norme. La situazione è sotto controllo, ma l’attenzione resta alta per garantire ordine e sicurezza nelle zone più frequentate.

LECCE – Il Salento finisce ancora una volta sotto la lente d’ingrandimento della polizia, in un’operazione su vasta scala che ha blindato il capoluogo e i principali centri della provincia. Su input del questore, Giampietro Lionetti, è scattato un piano straordinario di presidio del territorio.🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

