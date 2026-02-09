Malamovida operazione Alto impatto in tutta la provincia locali sanzionati

La polizia ha messo in atto un’ampia operazione in tutta la provincia di Lecce, concentrandosi soprattutto nel capoluogo. Durante l’intervento sono stati sanzionati diversi locali che non rispettavano le norme. La situazione è sotto controllo, ma l’attenzione resta alta per garantire ordine e sicurezza nelle zone più frequentate.

LECCE – Il Salento finisce ancora una volta sotto la lente d’ingrandimento della polizia, in un’operazione su vasta scala che ha blindato il capoluogo e i principali centri della provincia. Su input del questore, Giampietro Lionetti, è scattato un piano straordinario di presidio del territorio.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Approfondimenti su Malamovida Operazione

Nell’ambito di controlli straordinari del territorio, la Polizia di Stato ha avviato un’operazione ad alto impatto a Gioiosa Ionica, su disposizione del questore di Reggio Calabria, Salvatore La Rosa.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Malamovida Operazione

Argomenti discussi: Gennaio ad ‘Alto Impatto’ nel Foggiano | identificate 13574 persone 17 arresti e 27 denunce.

Da Trenord e FS Security operazione Alto Impatto per sicurezzaTrenord e FS Security (Gruppo FS) intensificano le attività di presidio e controllo nelle stazioni e sui treni lombardi, con l'operazione congiunta Alto impatto, volta a incrementare la sicurezza - ... ansa.it

Operazione Alto impatto, a Genova 9 arresti e sequestrati droga e stupefacentiAnche a Genova gli investigatori della Squadra Mobile hanno partecipato all'operazione nazionale ad alto impatto coordinata dal Servizio centrale operativo della Polizia contro lo spaccio di sostanze ... ansa.it

Foggia e Provincia: nel mese di gennaio effettuate 19 operazioni ad Alto Impatto e 66 servizi straordinari di controllo del territorio. Identificati 13574 soggetti, controllati 6295 veicoli. Arrestate 17 persone e 27 denunciate. Anche nel mese di gennaio la Polizia di facebook