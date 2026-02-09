Madonna del Pilerio Cosenza si ferma per la Patrona

Cosenza si ferma giovedì per la festa della Madonna del Pilerio. La città si prepara a una processione speciale, con il Cardinale Pierbattista Pizzaballa tra i partecipanti. Le autorità hanno predisposto un piano viabilistico che sarà in vigore dalle 12 alle 20, per far sì che tutto si svolga in sicurezza e con il minor disagio possibile per chi attraversa il centro.

Cosenza si prepara alla solenne festa della Madonna del Pilerio, patrona della città, con una processione eccezionale arricchita dalla presenza del Cardinale Pierbattista Pizzaballa e un piano viabilistico dettagliato che si applicherà giovedì 12 febbraio, dalle ore 12:00 alle 20:00, per garantire la sicurezza dei partecipanti e limitare i disagi alla circolazione. La Polizia Municipale ha emesso un'ordinanza che disciplina la sosta e il transito in diverse zone del centro cittadino. La città calabrese si appresta a vivere un momento di profonda spiritualità e di fervore popolare, con la tradizionale processione che si snoderà per le vie del centro.

