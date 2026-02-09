La sera del Super Bowl 2026 è passata alla storia come il

«P uerto Rico está bien cabrón!». Bad Bunny aveva promesso che il mondo avrebbe ballato e così è stato. Il Super Bowl 2026 si è trasformato in uno spettacolo gioioso, politico e profondamente identitario: una celebrazione della cultura latina capace di parlare al cuore di oltre 125 milioni di spettatori. In 14 minuti, l’artista portoricano ha firmato una performance corale insieme a Lady Gaga e Ricky Martin e volti iconici come Pedro Pascal, Cardi B, Karol G e Jessica Alba. La sua performance non è stata solo musica, ma una vera dichiarazione d’amore a Porto Rico, all’identità, alla diversità e alla pace. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ma il Super Bowl 2026 verrà ricordato come "Bunny Bowl"

Approfondimenti su Super Bowl 2026

Durante il Super Bowl 2026, Bad Bunny ha tenuto uno spettacolo che resterà nella memoria degli appassionati.

Il Super Bowl 2026 si è concluso con la vittoria dei Seahawks, ma la vera scena da ricordare è stata l’intervista di Bad Bunny.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Super Bowl 2026

Argomenti discussi: Super Bowl, i Seahawks stracciano i Patriots. Trionfo per Bad Bunny, ma Trump sui social: Show tra i peggiori di sempre; Seattle domina con la difesa e vince il Super Bowl contro New England; Super Bowl, i Seahawks battono i Patriots (e Trump se la prende con Bad Bunny); La stramba teoria sugli infortuni nello stadio della finale del Super Bowl.

Kim Kardashian e Lewis Hamilton: debutto di coppia al Super Bowl 2026Kim Kardashian e Lewis Hamilton scelgono il Super Bowl 2026 per mostrarsi insieme per la prima volta, trasformando l’evento sportivo nel palcoscenico del gossip globale ... rumors.it

Super Bowl, i Seahawks stracciano i Patriots, trionfa Bad BunnyIn un match senza storia i Seahawks di Seattle hanno dominato il Super Bowl LX stracciando i Patriots di Boston 29 a 13 ma il trionfatore della finalissima del football americano e' stato il portorica ... ansa.it

Si chiama Benito Antonio Martínez Ocasio, ma tutti lo conoscono semplicemente come Bad Bunny. Questa notte ha regalato a 135 milioni di persone collegate (record assoluto) e al mondo intero l’Half time del Super Bowl più iconico, artisticamente sublime e facebook

Lo show di Bad Bunny al Super Bowl ha fatto infuriare Trump. L'artista ha trasformato il suo spettacolo al Levi's Stadium di Santa Clara, California, in un omaggio vivacissimo a Porto Rico e ai paesi latinoamericani durante l'intervallo del Super Bowl: un viaggio x.com