Ma il Super Bowl 2026 verrà ricordato come Bunny Bowl
La sera del Super Bowl 2026 è passata alla storia come il
«P uerto Rico está bien cabrón!». Bad Bunny aveva promesso che il mondo avrebbe ballato e così è stato. Il Super Bowl 2026 si è trasformato in uno spettacolo gioioso, politico e profondamente identitario: una celebrazione della cultura latina capace di parlare al cuore di oltre 125 milioni di spettatori. In 14 minuti, l’artista portoricano ha firmato una performance corale insieme a Lady Gaga e Ricky Martin e volti iconici come Pedro Pascal, Cardi B, Karol G e Jessica Alba. La sua performance non è stata solo musica, ma una vera dichiarazione d’amore a Porto Rico, all’identità, alla diversità e alla pace. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Super Bowl 2026, Bad Bunny trionfa all’halftime: le foto dello show
Durante il Super Bowl 2026, Bad Bunny ha tenuto uno spettacolo che resterà nella memoria degli appassionati.
Super Bowl 2026, vincono i Seahawks e Bad Bunny (che sposa una coppia in diretta)
Il Super Bowl 2026 si è concluso con la vittoria dei Seahawks, ma la vera scena da ricordare è stata l’intervista di Bad Bunny.
Super Bowl, i Seahawks stracciano i Patriots. Trionfo per Bad Bunny, ma Trump sui social: Show tra i peggiori di sempre; Seattle domina con la difesa e vince il Super Bowl contro New England; Super Bowl, i Seahawks battono i Patriots (e Trump se la prende con Bad Bunny); La stramba teoria sugli infortuni nello stadio della finale del Super Bowl.
Kim Kardashian e Lewis Hamilton: debutto di coppia al Super Bowl 2026Kim Kardashian e Lewis Hamilton scelgono il Super Bowl 2026 per mostrarsi insieme per la prima volta, trasformando l’evento sportivo nel palcoscenico del gossip globale ... rumors.it
Super Bowl, i Seahawks stracciano i Patriots, trionfa Bad BunnyIn un match senza storia i Seahawks di Seattle hanno dominato il Super Bowl LX stracciando i Patriots di Boston 29 a 13 ma il trionfatore della finalissima del football americano e' stato il portorica ... ansa.it
Si chiama Benito Antonio Martínez Ocasio, ma tutti lo conoscono semplicemente come Bad Bunny. Questa notte ha regalato a 135 milioni di persone collegate (record assoluto) e al mondo intero l’Half time del Super Bowl più iconico, artisticamente sublime e facebook
Lo show di Bad Bunny al Super Bowl ha fatto infuriare Trump. L'artista ha trasformato il suo spettacolo al Levi's Stadium di Santa Clara, California, in un omaggio vivacissimo a Porto Rico e ai paesi latinoamericani durante l'intervallo del Super Bowl: un viaggio x.com
