M5S Flocco | Incendio Corso Secondigliano vicinanza a commercianti e residenti

Il quartiere di Secondigliano si sveglia con un incendio che ha coinvolto una pizzeria in Corso Secondigliano. Le fiamme sono divampate all’alba, costringendo i residenti a uscire in fretta dalle case per sicurezza. Il fuoco ha danneggiato la pizzeria, mentre i condomini dello stabile sono stati evacuati in via precauzionale. Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono intervenuti subito, avviando le verifiche sulla stabilità dell’edificio. La politica locale ha espresso solidarietà alle attività e alle persone colpite

" Esprimo la mia piena solidarietà e vicinanza alle due attività commerciali coinvolte nell'incendio divampato alle prime luci del mattino in una nota pizzeria del Corso Secondigliano e ai residenti dello stabile che, a scopo precauzionale, hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni in attesa delle verifiche tecniche sulla sicurezza dell'edificio. È un episodio che merita la massima attenzione istituzionale. In queste ore di apprensione comprendo l'incertezza e il disagio che stanno vivendo famiglie e lavoratori, che si trovano ad affrontare non solo i danni materiali ma anche il timore per la propria sicurezza abitativa e per il futuro delle proprie attività". INCENDIO ALLA PIZZERIA BENVENUTI AL SUD Verifiche in corso su un possibile collegamento con il rogo dei giorni scorsi Il rogo che ha colpito nella notte la pizzeria Benvenuti al Sud in corso Secondigliano è ormai sotto controllo, ma i vigili del fuoco sono

