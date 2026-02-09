M5S Flocco | Incendio Corso Secondigliano vicinanza a commercianti e residenti

Il quartiere di Secondigliano si sveglia con un incendio che ha coinvolto una pizzeria in Corso Secondigliano. Le fiamme sono divampate all’alba, costringendo i residenti a uscire in fretta dalle case per sicurezza. Il fuoco ha danneggiato la pizzeria, mentre i condomini dello stabile sono stati evacuati in via precauzionale. Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono intervenuti subito, avviando le verifiche sulla stabilità dell’edificio. La politica locale ha espresso solidarietà alle attività e alle persone colpite

Tempo di lettura: 2 minuti “ Esprimo la mia piena solidarietà e vicinanza alle due attività commerciali coinvolte nell’incendio divampato alle prime luci del mattino in una nota pizzeria del Corso Secondigliano e ai residenti dello stabile che, a scopo precauzionale, hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni in attesa delle verifiche tecniche sulla sicurezza dell’edificio. È un episodio che merita la massima attenzione istituzionale. In queste ore di apprensione comprendo l’incertezza e il disagio che stanno vivendo famiglie e lavoratori, che si trovano ad affrontare non solo i danni materiali ma anche il timore per la propria sicurezza abitativa e per il futuro delle proprie attività”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

