Lutto al Vomero Fabio Guarino promessa degli scacchi morto a 22 anni | Sensibile e altruista

La notizia ha scosso il mondo degli scacchi napoletano. Fabio Guarino, giovane promessa di 22 anni, è morto improvvisamente, lasciando tutti senza parole. La sua scomparsa è stata confermata dalla Federazione Scacchistica, che ha descritto Fabio come una persona sensibile e altruista. La comunità si stringe intorno alla famiglia e ai amici, che lo ricordano come un ragazzo appassionato e generoso.

