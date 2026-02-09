L’urgenza dei dormitori pubblici a bassissima soglia come questione di diritti e responsabilità educativa

La città di Catania sta affrontando un aumento di persone senza casa, colpite da sfratti e pignoramenti per morosità incolpevole. Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani chiede alle istituzioni di intervenire subito. La priorità ora è creare più dormitori pubblici a bassissima soglia per offrire un aiuto reale a chi si trova in difficoltà.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani richiama l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica sulla crescente criticità abitativa nella città di Catania, dove l’incremento degli sfratti e dei pignoramenti per morosità incolpevole sta determinando un.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Approfondimenti su Catania Diritti L’età dei social non è una questione tecnica, ma educativa come sostiene Daniele Novara L’uso dei social media richiede una riflessione educativa più che tecnica. I diritti, l’infanzia e la povertà educativa a Pisa Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Catania Diritti Argomenti discussi: Catania: l’urgenza dei dormitori pubblici a bassissima soglia come questione di diritti e responsabilità educativa; Il dormitorio d'urgenza temporaneo per donne riscuote apprezzamento; Dormitori a Catania, occorre fare di più - Pressenza; Senzatetto, ancora pieni i posti extra attivati in emergenza: Abbiamo continuamente richieste. Catania, l’urgenza dei dormitori pubblici a bassissima soglia come questione di diritti e responsabilità educativaIl Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani richiama l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica sulla crescente criticità abitativa nella città di Catania, dove ... blogsicilia.it Dormitori a Catania, occorre fare di piùAncora irrisolti a Catania i problemi dei senza tetto e dei senza dimora. Il Movimento/Rete in strada, che raggruppa varie associazioni che se ne ... pressenza.com Emergenza crack a Palermo, nel 2025 presi in carico quasi 1.500 nuovi utenti dall'Asp. Verrà attivato un dormitorio notturno con 12 posti letto. Servizio di Anna Cane facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.