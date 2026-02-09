L’Unione europea prende la testa ai Giochi Olimpici

L’Unione europea si prende la testa dei Giochi Olimpici, superando le aspettative di molti. Mentre il medagliere si riempie, alcune nazioni sembrano ancora indietro, e anche le vostre potrebbero essere tra queste. Gli atleti europei continuano a portare a casa medaglie e a far salire il numero complessivo, lasciando dietro di sé nazioni che fino a poco tempo fa dominavano la scena. La competizione si fa sempre più serrata, e le sorprese non mancano.

Se vi sembra che manchino alcune “nazioni” nel medagliere, magari persino la vostra, avete visto bene. Ma guardate meglio, troverete uno squadrone che vi include e che è molto più forte. Dopo la notte della grande festa diffusa i ragazzi della famiglia olimpica sabato si sono alzati all’alba per affrontare il primo weekend di gare. Le atlete e gli atleti blustellati partono bene e alla fine della seconda giornata si trovano nettamente al primo posto del medagliere. A Bormio e Cortina, rispettivamente sabato e domenica, va in scena la madre di tutte le gare alpine, la discesa libera: fulmine, torpedine, miccia, scintillante bellezza, fosforo e fantasia, direbbe Francesco De Gregori. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Oggi Milano e Cortina aprono ufficialmente i Giochi Olimpici Invernali 2026.

#MilanoCortina2026 già nella storia! Primo record ai Giochi Olimpici Invernali: mai l'#ItaliaTeam aveva vinto più di tre medaglie nello stesso giorno! https://bit.ly/4qkI6Y5 MilanoCortina2026 facebook

