Lungomare nord il ministero dà parere positivo e l' iter si sblocca Un investimento superiore ai 52 milioni di euro

Il ministero dell’Ambiente ha dato il via libera ufficiale al progetto di riqualificazione del Lungomare nord di Ancona. Dopo settimane di attese e dubbi, ora l’iter può proseguire. Si tratta di un investimento superiore ai 52 milioni di euro, che permetterà di mettere in sicurezza e valorizzare la zona. La decisione arriva dopo il parere positivo congiunto di Ambiente e Cultura, aprendo la strada ai lavori.

ANCONA – È notizia di alcuni giorni fa il fatto che il ministero dell'Ambiente ha dichiarato il Lungomare nord compatibile dal punto di vista ambientale, di concerto con quello della Cultura. Una notizia che permetterà adesso agli uffici competenti di stendere il progetto esecutivo con.

