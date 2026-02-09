Lungomare nord il ministero dà parere positivo e l' iter si sblocca Un investimento di oltre 52 milioni di euro

Il ministero dell’Ambiente ha dato il via libera al progetto sul Lungomare nord di Ancona. Dopo mesi di attese, l’iter si sblocca e ora si può partire con i lavori, che prevedono un investimento di oltre 52 milioni di euro. La decisione arriva dopo un parere positivo anche dal ministero della Cultura, che ha valutato l’impatto ambientale e culturale dell’intervento.

ANCONA – È notizia di alcuni giorni fa il fatto che il ministero dell'Ambiente ha dichiarato il Lungomare nord compatibile dal punto di vista ambientale, di concerto con quello della Cultura. Una notizia che permetterà adesso agli uffici competenti di stendere il progetto esecutivo con.

