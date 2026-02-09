L’ultimo mercato e poi il malore addio a Valentino Fermi

Un improvviso malore ha portato via Valentino Fermi, 66 anni, nel cuore di Piacenza. L’ambulante, noto per il banco di calzature che gestiva con sua moglie Patrizia Tacchini e la figlia Alice, lavorava ancora all’ultimo mercato prima di sentirsi male. La sua scomparsa ha lasciato sgomenti clienti e colleghi di tutta la zona.

Il suo ultimo mercato è stato quello di sabato mattina, come di consueto in via Pace, in città. Purtroppo, a causa di un malore improvviso, non si è più svegliato dopo il consueto sonnellino post-pranzo. I funerali si celebreranno nel primo pomeriggio di oggi, 9 febbraio, presso la chiesa di Pieve Dugliara, dove risiedeva con la famiglia. Valentino Fermi era apprezzato da tutti, ed in particolare dai clienti, per la sua serietà professionale e per il suo modo di lavorare sobrio, mai sopra le righe. In occasione del mercato di Codogno, il primo in calendario questa settimana, come avviene di consueto i colleghi posizioneranno nel posteggio vuoto un banchetto con un’azalea per ricordare Valentino e onorare la memoria di un uomo che ha dedicato la propria vita al commercio ambulante.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

