L' Ultima Missione | Project Hail Mary troppi spoiler nel trailer del Super Bowl con Ryan Reynolds?

Durante il Super Bowl 2026 è stato mostrato un trailer molto lungo e ricco di spoiler del film di fantascienza “L'Ultima Missione” con Ryan Reynolds. L’autore del romanzo originale, Andy Weir, ha deciso di parlare e difendere la scelta di mostrare così tanto nel trailer, anche se alcuni fan si sono lamentati. La pubblicità ha fatto discutere, ma il film sembra promettere una grande avventura.

Andy Weir, autore del romanzo originale, spezza una lancia in favore del lungo e articolato trailer del sci-fi con Ryan Reynolds lanciato durante il Super Bowl 2026. Il trailer finale dell'atteso L'Ultima Missione: Project Hail Mary, pellicola di fantascienza diretta da Phil Lord e Chris Miller, lanciato durante il Super Bowl 2026 sta facendo discutere per la quantità di informazioni sul film in arrivo presenti tanto da far gridare allo spoiler. Il trailer lungo due minuti e 43 secondi si concentra sulla nascente amicizia tra l'insegnante Mark Grace (Ryan Gosling), "costretto" a improvvisarsi astronauta per salvare il Pianeta Terra, e un simpatico alieno roccioso che lui ribattezza - per l'appunto, Rocky.

