Lucia Dalmasso, la snowboarder italiana, si prende il centro dell’attenzione dopo aver vinto una medaglia di bronzo alle Olimpiadi. La sua storia sorprende: avrebbe potuto non esserci, e invece, ha conquistato il podio, portando a casa un risultato che nessuno si aspettava.

Il bronzo olimpico brilla più di quanto dica il metallo. Perché Lucia Dalmasso, sul podio nello snowboard, non avrebbe nemmeno dovuto esserci. Il suo destino sportivo, almeno sulla carta, era un altro: lo sci alpino. Proprio quello in cui Sofia Goggia ha chiuso al terzo posto. Due strade parallele che per un attimo si sfiorano, raccontando quanto sottile sia il confine tra ciò che era previsto e ciò che invece accade. Il risultato della bellunese di Falcade, 28 anni, è una medaglia che pesa. Pesa per la scelta controcorrente di cambiare disciplina, per il coraggio di ricominciare dopo essersi rotta entrambe le ginocchia nel 2013, per la capacità di reggere la pressione quando tutto sembrava suggerire il contrario. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lucia, un bronzo olimpico che brilla più di quanto dica il metallo

Lucia Dalmasso, la snowboarder torinese, si aggiudica il bronzo alle Olimpiadi.

Lucia Dalmasso, la snowboarder torinese, si aggiudica il bronzo alle Olimpiadi.

