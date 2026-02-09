Due giorni prima del debutto di Motorvalley su Netflix, Luca Argentero si apre sui social e parla della sua vita. L’attore racconta che la sua moglie rappresenta l’occasione più importante, e spiega come famiglia, amicizia e seconde possibilità siano ciò che conta davvero per lui oggi. Nel film, invece, si trova a interpretare un personaggio diverso da quello a cui il pubblico è abituato.

Paolo Bonolis torna in prima serata con Taratata: “Un atto di coraggio. Sanremo ha perso la narrazione” Clizia Incorvaia: “Con Sarcina un amore tossico, botte e occhi neri. Ora sono costretta a denunciare” Perché si chiamano giorni della merla? Storia e leggenda dei giorni più freddi di gennaio L’attore racconta Motorvalley, il rapporto con i motori e ciò che oggi conta davvero: famiglia, amicizia e seconde possibilità A due giorni dal debutto su Netflix di Motorvalley, Luca Argentero si confronta con un personaggio lontano dall’immagine rassicurante a cui il pubblico si è abituato negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Luca Argentero: “Mia moglie è l’occasione più importante della mia vita”

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Luca Argentero

Argomenti discussi: Luca Argentero: Mia moglie è l’occasione più importante della mia vita; Motorvalley: Luca Argentero rivela Mia moglie è stata la mia occasione importante; Luca Argentero è un pilota solo in tv: Sono preso in giro per la mia totale incapacità al volante; Luca Argentero: A ingegneria venni bocciato a 13 esami. Sul set mi chiamano il Samurai. Io e Cristina? Ogni sera sul divano a guardare...

Luca Argentero: «Mia moglie è l’occasione più importante della mia vita»A due giorni dall’uscita su Netflix di Motorvalley, Luca Argentero torna a misurarsi con un personaggio distante da quelli a cui il pubblico si è abituato negli ultimi anni. Arturo, ex pilota automobi ... vanityfair.it

Luca Argentero e l’importanza di sua moglie Cristina MarinoMa non solo perché, racconta la rivista, è proprio nel rapporto con lei, Cristina Marino, che Argentero individua il suo punto fermo: la moglie è ‘l’occasione più importante della mia vita’, una ... r101.it

Quanto ci manca DOC - Nelle tue mani! Emozioniamoci un po' con @lucaargentero #docnelletuemani #lucaargentero #raifiction #RadiocorriereTv - facebook.com facebook

Avvocato Ligas, il legal drama con Luca Argentero x.com