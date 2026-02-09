Lotta all’erosione Il Comune ottiene fondi per 4 milioni

Il Comune di Scarlino ha ottenuto quasi 4 milioni di euro per fermare l’erosione della spiaggia. I fondi serviranno a realizzare il primo intervento di ripascimento protetto, che riguarda una parte dell’arenile. L’obiettivo è proteggere la costa e prevenire ulteriori danni alle aree balneari. Ora il Comune può iniziare i lavori, grazie a questa importante vittoria in vista della stagione estiva.

Il Comune di Scarlino ha ottenuto un contributo di 3.999.771,97 euro per la realizzazione dell'intervento di ripascimento protetto dell'arenile di Scarlino, primo lotto e primo stralcio, nell'ambito del Programma regionale Toscana Fesr 2021-2027, sub-azione 2.4.3.2 dedicata agli interventi di recupero, riequilibrio e tutela della fascia costiera. "L'intervento, interamente finanziato – dichiarano la sindaca Francesca Travison e l'assessora al Demanio marittimo Silvia Travison (nella foto) –, rappresenta un passaggio rilevante nella strategia di contrasto all' erosione costiera e di tutela del litorale, uno degli elementi identitari e ambientali più delicati del territorio comunale".

