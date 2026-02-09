L’orrore dietro la tragedia bimba di 2 anni trovata morta in casa | i lividi sul corpicino e quello che non torna Arrestata la madre

Questa mattina a Palermo la polizia ha arrestato la madre di una bambina di 2 anni trovata senza vita in casa. All’inizio sembrava un incidente domestico, ma i rilievi hanno portato gli investigatori a cambiare rotta. Sul corpicino della piccola sono stati trovati lividi, e alcuni dettagli non quadrano. Ora la donna è in cella, mentre gli inquirenti cercano di capire cosa sia successo davvero.

Quella che sembrava la tragica conseguenza di un incidente domestico si è trasformata, nel giro di poche ore, in un'inchiesta per omicidio. A Bordighera, in provincia di Imperia, una bambina di appena due anni è morta nella mattinata di oggi (lunedì 9 febbraio ndr), in un'abitazione in località Montenero. Nel tardo pomeriggio, la svolta: la madre è stata arrestata con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Tragedia a Bordighera, bambina di due anni trovata morta in casa. L'allarme è scattato immediatamente, appena la madre ha chiamato il 112, riferendo che la figlia non si svegliava e stava male.

