L’oroscopo della settimana | Con Saturno a San Valentino cambia tutto Pesci momento favorevole per l’amore Toro procedi con prudenza

Questa settimana, il cielo porta cambiamenti importanti, soprattutto per chi crede nell’oroscopo. Con Saturno che si fa sentire a San Valentino, le emozioni si mescolano alle responsabilità e alle decisioni da prendere. I Pesci possono aspettarsi un momento favorevole per l’amore, mentre i Toro devono procedere con prudenza, senza affrettare i passi. È una fase di passaggio, tra riflessione e nuove sfide, che spinge a dare concretezza ai desideri e a guardare avanti con maggiore attenzione.

Settimana di passaggio, in cui il cielo alterna profondità emotiva e nuove responsabilità. L'energia resta proiettata verso il futuro, ma con un crescente bisogno di dare forma concreta ai desideri. Il 10 febbraio Venere entra in Pesci, portando un clima più sensibile, romantico e ispirato: l'amore diventa meno razionale e più intuitivo, cresce il bisogno di empatia e connessione autentica. Il 14 febbraio arriva uno dei transiti più importanti dell'anno: Saturno entra in Ariete. È l'inizio di un nuovo ciclo che chiede coraggio, maturità e assunzione di responsabilità personali. Si apre una fase in cui non basta più desiderare: serve scegliere e agire con consapevolezza.

