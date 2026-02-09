Lorena Ramiro attaccata dopo la cena con Yaman la accusano di mentire sulla serata | Ho ricevuto minacce

Lorena Ramiro si trova al centro di una polemica dopo aver raccontato di aver cenato con Can Yaman. Su social, molti utenti la accusano di mentire e di aver inventato la serata. Lei stessa ha detto di aver ricevuto minacce e di essere sotto pressione per le sue dichiarazioni, mentre le versioni degli altri continuano a divergere. La vicenda prende pieghe sempre più intense, e il dubbio sulla verità si fa largo tra i commenti.

Lorena Ramiro è stata accusata sui social dopo le sue dichiarazioni a La Volta Buona: in molti sostengono che sia in malafede e che non ci sia stato un 'post cena' con Can Yaman come invece aveva lasciato intendere. La risposta della 22enne: "Il video in discoteca con amici era della sera prima".

Lorena Ramiro rompe il silenzio sul suo incontro con l’attore turco a Madrid.

Can Yaman è stato paparazzato a Madrid mentre cenava con Lorena Ramiro, influencer spagnola.

Lorena Ramiro sul flirt con Can Yaman: Un vero gentleman. Il dopo cena? Lo lascio alla vostra immaginazioneL'influencer spagnola Lorena Ramiro chiarisce la natura del suo rapporto con Can Yaman dopo la cena trascorsa insieme a Madrid ... fanpage.it

