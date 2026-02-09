Lorena Bianchetti | età carriera e vita privata della storica conduttrice Rai

Lorena Bianchetti, volto noto della televisione italiana, torna a far parlare di sé con un’intervista che svela dettagli sulla sua vita privata e la carriera. Nata a Roma il 9 febbraio 1974, la conduttrice ha attraversato decenni di televisione, diventando un punto di riferimento per molti spettatori. Con il suo stile semplice e diretto, Bianchetti ha saputo conquistarsi un posto speciale nel cuore del pubblico, mantenendo intatta la sua immagine di donna professionale e autentica.

Volto simbolo della TV italiana e della divulgazione religiosa, Lorena Bianchetti è una delle conduttrici più longeve e riconoscibili del servizio pubblico Lorena Bianchetti nasce a Roma il 9 febbraio 1974. Cresciuta in una famiglia unita, con genitori titolari di una pasticceria, sviluppa fin da giovane una forte passione per la cultura e la comunicazione. Nel gennaio 2000 si laurea presso l'Università La Sapienza di Roma in Lingue e Letterature Straniere, approfondendo lo studio di francese, spagnolo e inglese.

