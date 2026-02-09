Lorena Bianchetti | età carriera e vita privata della storica conduttrice Rai

Lorena Bianchetti, volto noto della TV italiana, compie 49 anni. Nata a Roma il 9 febbraio 1974, è una delle conduttrici più longeve e riconoscibili della Rai. Con una carriera lunga e ricca di successi, ha sempre mantenuto un ruolo importante nel panorama televisivo, diventando un punto di riferimento per molti telespettatori.

Volto simbolo della TV italiana e della divulgazione religiosa, Lorena Bianchetti è una delle conduttrici più longeve e riconoscibili del servizio pubblico Lorena Bianchetti nasce a Roma il 9 febbraio 1974. Cresciuta in una famiglia unita, con genitori titolari di una pasticceria, sviluppa fin da giovane una forte passione per la cultura e la comunicazione.

BUON COMPLEANNO Lorena Bianchetti ---- 52 anni Lorena Bianchetti è una conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica e autrice televisiva italiana. @follower - facebook.com facebook

il 9 febbraio del 1974 nasceva la giornalista e conduttrice tv Lorena Bianchetti - #accaddeoggi x.com