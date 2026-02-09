L’oratorio come sogno e sfida a New York

Domani, a Milano, si svolge l’assemblea annuale degli oratori della Chiesa Ambrosiana. È un appuntamento importante che si tiene sempre nel periodo delle Olimpiadi e quest’anno assume un significato ancora più forte. La tradizionale riunione, prevista per sabato 14 febbraio, raduna i responsabili delle realtà parrocchiali e invita a riflettere sul ruolo degli oratori in un momento di sfide e cambiamenti. Un momento di confronto e di stimolo per continuare a sognare e a lavorare per i giovani delle parrocchie.

Nel tempo delle Olimpiadi, assume un valore speciale la tradizionale assemblea annuale degli oratori della Chiesa Ambrosiana, che si terrà sabato 14 febbraio 2026 a Milano. Infatti, sarà l’occasione per una riflessione pubblica sul rapporto tra questi soggetti e lo sport, nell’ottica di una nuova alleanza educativa che, mettendo in rete competenze plurali, radicamento territoriale e capacità progettuali, oltre che buone pratiche, sia in grado di affrontare e prevenire il crescente, e sempre più complesso, disagio adolescenziale e giovanile. La ricerca “Oratori lombardi e disagio adolescenziale”, promossa dagli Oratori delle Diocesi lombarde (Odielle) in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha ribadito il ruolo fondamentale svolto dal mondo oratoriano quale presidio educativo e comunitario “accessibile e accogliente”.🔗 Leggi su Formiche.net

A 41 anni, Thiago Silva si prepara a affrontare una nuova sfida nel mondo del calcio, mantenendo viva la passione per il gioco.

Argomenti discussi: L'oratorio e la catechesi per 2.500 giovani fedeli; Giulio, autore dell'Inno olimpico: I sogni si avverano; Don Luigi Portarulo a NYC: l'oratorio sogno e sfida americana; Nuovo palasport della parrocchia: un sogno che si sta realizzando.

Don Luigi Portarulo a NYC: l'oratorio sogno e sfida americanaRoma, 6 feb. (askanews) - Sono arrivato tre anni fa a New York e ho sentito questo bisogno di sentirsi insieme, in comunità, e la comunità da quello che io vedo la Domenica e ogni giorno è qualcosa c ... quotidiano.net

