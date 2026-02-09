L' OPV prosegue l’omaggio a Mozart e a suo figlio con il pianista Davide Ranaldi e il direttore Gunhard Mattes

Questa settimana la Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto dedica un altro concerto a Franz Xaver Mozart, figlio del compositore. Il pianista Davide Ranaldi e il direttore Gunhard Mattes si sono esibiti martedì nel secondo appuntamento della rassegna “In viaggio verso Mozart”. Dopo aver reso omaggio alla sorella Nannerl, gli organizzatori proseguono con una serata dedicata alla musica del giovane Mozart, che passò da Padova durante la sua vita. La platea ha ascoltato con attenzione, tra applausi e un’atmosfera di grande interesse per questa figura meno

Dopo la dedica alla sorella Nannerl, la seconda edizione In viaggio verso Mozart, la rassegna della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto in omaggio al passaggio del giovane Mozart a Padova, prosegue il suo corso esplorando la musica del figlio di Mozart, Franz Xaver Mozart, martedì 10.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Approfondimenti su Mozart Padova 60° Stagione OPV con la pianista Maya Oganyan e il direttore Sieva Borzak L'Orchestra di Padova e del Veneto inaugura il nuovo anno con il primo concerto della 60ª Stagione OPV, interpretato dalla pianista Maya Oganyan e diretta dal maestro Sieva Borzak. OPV suona ungherese tra Liszt e Bartók con il violinista Ilya Gringolts e il direttore Marco Angius Giovedì sera all’Auditorium Pollini di Padova, l’Orchestra di Padova e del Veneto porta in scena un programma dedicato alla musica ungherese tra Liszt e Bartók. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Mozart Padova Argomenti discussi: OPV Families & Kids 2026: i nuovi spettacoli musicali per piccoli ascoltatori e famiglie. Domenica la Cup of Pino sarà al Gigacon Caserta. Ci andrà un tale Giuseppe Cuozzo e sarà un piacere rivedere Pietro Ubaldi , Stefano Bersola , Pasquale Qualano , Alessandro Ranaldi , Andrea Scoppetta, Giorgia Vecchini , Francesco Barbieri ...e poi mi toc facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.