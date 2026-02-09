Londra bufera Epstein | si dimette il capo comunicazione di Starmer

Questa mattina a Londra si è aperta con una sorpresa nel mondo politico. Tim Allan, il capo delle comunicazioni di Downing Street, ha annunciato le sue dimissioni. Dice di voler lasciare il posto per favorire la creazione di una squadra nuova al numero 10. La decisione arriva in un momento già difficile per Keir Starmer, che ora si trova a gestire questa uscita improvvisa.

Londra, 9 febbraio 2026 – Westminster la giornata si è aperta con un altro colpo per Keir Starmer. Tim Allan, direttore delle comunicazioni di Downing Street, ha annunciato le proprie dimissioni, spiegando di farsi da parte per “consentire la costruzione di una nuova squadra” al numero 10. Il passo indietro arriva a distanza ravvicinata da quello del capo di gabinetto Morgan McSweeney, che nelle scorse ore ha dichiarato di assumersi la “piena responsabilità” per aver consigliato al premier una scelta divenuta politicamente esplosiva: la nomina di Peter Mandelson come ambasciatore del Regno Unito negli Stati Uniti.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Starmer DowningStreet

Keir Starmer si trova di nuovo sotto pressione.

Il capo di gabinetto di Starmer, McSweeney, si dimette improvvisamente.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Starmer DowningStreet

Argomenti discussi: Ciclone Epstein a Londra, Re Carlo contestato e Starmer nella bufera. Spunta il nome di un nipote di Gianni Agnelli; Mandelson da ministro avrebbe dato carte riservate a Epstein: bufera; L’ex principe Andrea di nuovo nella bufera: scoperta una foto con un’altra vittima di Epstein; Mandelson passò documenti del governo Gb a Epstein, monta la bufera.

Caso Epstein, nuovo colpo per il premier Starmer: si dimette direttore Comunicazioni Downing StreetTim Allan, direttore delle comunicazioni di Downing Street, ha annunciato le sue dimissioni, all'indomani del passo indietro del capo di gabinetto, Morgan McSweeney ... adnkronos.com

Caso Epstein scuote Londra: si dimette il capo di gabinetto del premier StarmerL'articolo riporta una notizia di estrema rilevanza per l'assetto politico del Regno Unito riguardante le dimissioni di Morgan McSweeney, il potente capo di ... thesocialpost.it

Una Stellantis cadente; I fantasmi di John Elkann; La crisi del Made in Italy: marchi storici in vendita; IA, sale la febbre per investimenti e debiti; Debutta nella bufera Cripto Piazza Affari; Btp, nel portafoglio degli italiani la quota più alta di titoli in Europa; Conti c facebook