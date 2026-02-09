Locatelli chiede scusa dopo l’errore in Juve Lazio | Sono davvero dispiaciuto per… – FOTO

Manuel Locatelli si scusa pubblicamente dopo l’errore commesso durante la partita tra Juventus e Lazio. Il centrocampista bianconero ha ammesso di essere dispiaciuto e ha espresso il suo rammarico per aver influito sul risultato. La squadra, intanto, cerca di rimanere concentrata in vista delle prossime gare.

Locatelli chiede scusa dopo l'errore in Juve Lazio: «Sono davvero dispiaciuto per.». Il messaggio del capitano bianconero. Il pareggio interno contro la Lazio ha lasciato in dote a Manuel Locatelli un profondo senso di responsabilità. Il centrocampista bianconero, protagonista suo malgrado dell'episodio che ha sbloccato il match in favore dei biancocelesti, ha scelto di non nascondersi, assumendosi pubblicamente la colpa per l'incertezza che ha spianato la strada alla rete di Pedro. L'errore in fase di disimpegno, nato da una lettura imprecisa in una zona nevralgica del campo, è costato caro alla squadra di Spalletti, costringendola a una gara d'inseguimento.

