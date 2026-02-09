Emma Aicher ha ottenuto la medaglia d’argento nella discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La sciatrice italiana ha sfiorato l’oro, arrivando a soli quattro centesimi dalla statunitense Breezy Johnson. La sua performance ha sorpreso molti, soprattutto considerando che di recente si era concentrata sullo slalom in combinata.

Emma Aicher ha conquistato la medaglia d’argento nella discesa libera delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, fermandosi ad appena quattro centesimi dalla statunitense Breezy Johnson. La tedesca è salita sul secondo gradino del podio a cinque cerchi per la seconda volta in carriera, visto che quattro anni fa fu protagonista nella gara a squadre nell’edizione di Pechino 2022. La 22enne è un’autentica polivalente e gareggia in tutte le specialità in Coppa del Mondo, tanto che risulta già tra le pretendenti per la conquista della Sfera di Cristallo generale in un prossimo futuro. Ai Giochi assisteremo a un caso più unico che raro: la vicecampionessa olimpica di discesa libera non si cimenterà nella specialità veloce in occasione della combinata a squadre. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lo strano caso di Emma Aicher: argento in discesa, ma slalomista in combinata

