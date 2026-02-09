Lo sport viene spesso visto come una gara, una battaglia simbolica tra atleti di tutto il mondo. Ma dietro le luci e le medaglie, c’è chi sostiene che ci siamo lasciati conquistare da un’ideologia che trascura le vere sfide e i conflitti. Giuliano Ferrara, sul Foglio, mette in discussione questa visione, puntando il dito contro il “spiritualismo olimpico” che rischia di distogliere l’attenzione dalle questioni concrete.

Giuliano Ferrara, ovviamente sul Foglio, e altrettanto ovviamente sempre da leggere sulla logica dei grandi eventi. A proposito delle Olimpiadi e della cerimonia inaugurale: Scrive il fondatore del Foglio: Ci fac­ciamo pia­cere ogni tipo di evento, meglio se Grande Evento, e lo cele­briamo bal­lando, sban­die­rando, petar­deg­giando e luc­ci­cando e can­tando a favore di sgra­ziata tele­cro­naca con dop­pio bra­ciere, addi­rit­tura. Come non ci fos­sero da pagare, tutti gli anni, le tasse del Con­cer­tone il Primo Mag­gio, del raduno della notte di San Sil­ve­stro dal Lun­go­mare di Bari, e dell’ita­lia che è tutta l’ita­lia tutta l’ita­lia tutta l’ita­lia tra i bou­quet di San­remo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lo sport è risultato, competizione, simulazione della guerra. Invece siamo sopraffatti dallo spiritualismo olimpico (Giuliano Ferrara)

Approfondimenti su Guerra Olimpiadi

Questa volta gli eventi sportivi si sono confusi con spettacoli di strada e performance artistiche che sembrano più un carnevale che una competizione internazionale.

Questa mattina il Presidente Mattarella ha incontrato gli atleti italiani al Villaggio olimpico.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Guerra Olimpiadi

Argomenti discussi: Come gli elementi plasmano lo sport: affrontare la montagna nello sci alpinismo; Lilly: sport e scienza, il filo rosso che passa per Milano Cortina 2026; Lettera del Santo Padre Leone XIV La vita in abbondanza Sul valore dello sport; Oltre il traguardo. La scienza che muove lo sport.

La partita del potere: quando lo sport diventa arma politica globaleIl nuovo libro di Moris Gasparri analizza lo sport come strumento di potere politico globale. Un tema che interroga anche Milano. milanosportiva.com

Comin & Partners presenta Comprendere 8 Oltre il risultato: lo sport come linguaggio del nostro tempoEsplorare lo sport come dimensione strategica di crescita civile, educativa ed economica per il Paese: è questo il filo conduttore dell’ottavo numero di Comprendere, la rivista quadrimestrale di Comin ... affaritaliani.it

Sopraffatti dallo spirito olimpico, che barba i grandi eventi. L’anno liturgico della nostra mania di evasiva grandezza non finisce mai. Di Giuliano Ferrara facebook

“Corrado #Carnevale agì sempre in punto di diritto, ma fu lasciato da solo. Un ricordo del giudice che morì due volte.” Giuliano Ferrara sul Foglio Restaurazione dell’ammazzasentenze x.com