Lo sport è risultato competizione simulazione della guerra Invece siamo sopraffatti dallo spiritualismo olimpico Giuliano Ferrara

Lo sport viene spesso visto come una gara, una battaglia simbolica tra atleti di tutto il mondo. Ma dietro le luci e le medaglie, c’è chi sostiene che ci siamo lasciati conquistare da un’ideologia che trascura le vere sfide e i conflitti. Giuliano Ferrara, sul Foglio, mette in discussione questa visione, puntando il dito contro il “spiritualismo olimpico” che rischia di distogliere l’attenzione dalle questioni concrete.
Giuliano Ferrara, ovviamente sul Foglio, e altrettanto ovviamente sempre da leggere sulla logica dei grandi eventi. A proposito delle Olimpiadi e della cerimonia inaugurale: Scrive il fondatore del Foglio: Ci facciamo piacere ogni tipo di evento, meglio se Grande Evento, e lo celebriamo ballando, sbandierando, petardeggiando e luccicando e cantando a favore di sgraziata telecronaca con doppio braciere, addirittura. Come non ci fossero da pagare, tutti gli anni, le tasse del Concertone il Primo Maggio, del raduno della notte di San Silvestro dal Lungomare di Bari, e dell’italia che è tutta l’italia tutta l’italia tutta l’italia tra i bouquet di Sanremo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Sopraffatti dallo spirito olimpico, che barba i grandi eventi
Questa volta gli eventi sportivi si sono confusi con spettacoli di strada e performance artistiche che sembrano più un carnevale che una competizione internazionale.
Mattarella, pranzo con gli atleti al Villaggio olimpico e una giacca col suo nome in regalo: «Dallo sport un messaggio di pace»
Questa mattina il Presidente Mattarella ha incontrato gli atleti italiani al Villaggio olimpico.
La partita del potere: quando lo sport diventa arma politica globaleIl nuovo libro di Moris Gasparri analizza lo sport come strumento di potere politico globale. Un tema che interroga anche Milano. milanosportiva.com
Comin & Partners presenta Comprendere 8 Oltre il risultato: lo sport come linguaggio del nostro tempoEsplorare lo sport come dimensione strategica di crescita civile, educativa ed economica per il Paese: è questo il filo conduttore dell’ottavo numero di Comprendere, la rivista quadrimestrale di Comin ... affaritaliani.it
