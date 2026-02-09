Lo skiman di Frassinoro ha iniziato la stagione con una sorpresa. Simone Biondini, che lavora nella piccola località, racconta di aver avuto

"Non poteva esserci inizio migliore" racconta Simone Biondini. E se ci immaginiamo che lo skiman di Frassinoro stia introducendo una favola, beh, i personaggi sono perfettamente adatti. C’è la padrona di casa, Dorotthea Wierer, nata proprio ad Anterselva, al passo d’addio allo sport che le ha dato tanto; ci sono i due alto-atesini, idoli anche loro per i tifosi dell’arena del biathlon più famosa d’Italia, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel, il primo vicinissimo al ritiro tre anni fa, il secondo esploso quest’anno; c’è la ‘straniera’ di Pieve di Cadore, Lisa Vittozzi, che ha messo in piedi un ultima frazione strepitosa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo skiman di Frassinoro dietro l’argento

Approfondimenti su Frassinoro Simone Biondini

Villa Minozzo, nel cuore dell'Appennino reggiano, rappresenta una presenza costante nel mondo dello sci, grazie all'esperienza dello skiman Coriani e alla passione di atleti come Franzoni e Giuliano Razzoli.

Il prezzo dell’oro e dell’argento crolla di colpo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Frassinoro Simone Biondini

Argomenti discussi: Le Olimpiadi ’gialloblù’. Flora e Miro Tabanelli in pista . Pallavolisti con la fiaccola; Milano-Cortina, dallo sci al bob. Gli atleti emiliano romagnoli alle Olimpiadi; Le Olimpiadi ’gialloblù’ Flora e Miro Tabanelli in pista Pallavolisti con la fiaccola.

Da Frassinoro alle Olimpiadi di Milano-Cortina: i 4 skiman del biathlon a caccia dell’oroFRASSINORO. Nel mondo del biathlon, dietro ogni successo e ogni medaglia conquistata, c’è il lavoro silenzioso e meticoloso di figure fondamentali come lo skiman. Gianluca Marcolini (Norvegia), Giovan ... msn.com

La persona più importante per uno sciatoreNello sci alpino e in altri sport invernali lo skiman è un aiutante fondamentale per l’atleta. Il suo compito principale è rendere il più performanti possibile gli sci di chi gareggia: sci che ... ilpost.it

Complimenti alle nostre ragazze di Frassinoro!!! facebook