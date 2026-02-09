Lo skiman di Frassinoro dietro l’argento
Lo skiman di Frassinoro ha iniziato la stagione con una sorpresa. Simone Biondini, che lavora nella piccola località, racconta di aver avuto
"Non poteva esserci inizio migliore" racconta Simone Biondini. E se ci immaginiamo che lo skiman di Frassinoro stia introducendo una favola, beh, i personaggi sono perfettamente adatti. C’è la padrona di casa, Dorotthea Wierer, nata proprio ad Anterselva, al passo d’addio allo sport che le ha dato tanto; ci sono i due alto-atesini, idoli anche loro per i tifosi dell’arena del biathlon più famosa d’Italia, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel, il primo vicinissimo al ritiro tre anni fa, il secondo esploso quest’anno; c’è la ‘straniera’ di Pieve di Cadore, Lisa Vittozzi, che ha messo in piedi un ultima frazione strepitosa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Frassinoro Simone Biondini
Sci, Villa Minozzo nel Circo Bianco c’è sempre. È lo skiman Coriani che fa volare Franzoni
Villa Minozzo, nel cuore dell'Appennino reggiano, rappresenta una presenza costante nel mondo dello sci, grazie all'esperienza dello skiman Coriani e alla passione di atleti come Franzoni e Giuliano Razzoli.
Ultime notizie su Frassinoro Simone Biondini
Argomenti discussi: Le Olimpiadi ’gialloblù’. Flora e Miro Tabanelli in pista . Pallavolisti con la fiaccola; Milano-Cortina, dallo sci al bob. Gli atleti emiliano romagnoli alle Olimpiadi; Le Olimpiadi ’gialloblù’ Flora e Miro Tabanelli in pista Pallavolisti con la fiaccola.
Da Frassinoro alle Olimpiadi di Milano-Cortina: i 4 skiman del biathlon a caccia dell’oroFRASSINORO. Nel mondo del biathlon, dietro ogni successo e ogni medaglia conquistata, c’è il lavoro silenzioso e meticoloso di figure fondamentali come lo skiman. Gianluca Marcolini (Norvegia), Giovan ... msn.com
La persona più importante per uno sciatoreNello sci alpino e in altri sport invernali lo skiman è un aiutante fondamentale per l’atleta. Il suo compito principale è rendere il più performanti possibile gli sci di chi gareggia: sci che ... ilpost.it
Complimenti alle nostre ragazze di Frassinoro!!! facebook
